Edgar Ramírez entró de manera clandestina a Venezuela en 2017

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El actor venezolano Edgar Ramírez sostuvo una entrevista en la que habló sin filtros de cómo ingresó en el año 2017 a Venezuela, para poder estar con su padre que presentaba un delicado momento de salud.

En la conversación el tachirense habló sin filtros que el motivo de la intensa travesía fue acompañar a su padre quien debía someterse a una delicada intervención, tras un infarto.

Edgar rompió el silencio

Ramírez, quien ha trabajado en importantes proyectos como “Emilia Pérez” y “American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace”, reveló que entró al país de manera clandestina, enfrentando retos como esconderse en la maleta de una camioneta.

“Mi hermana decía que no sabía si papá podría salir con vida de la dura crisis. Tuve que entrar por la frontera entre Colombia y Venezuela, atravesar un río sin sellar mi pasaporte y entrar con una gorra. Luego me recogió una moto como si fuera un criminal, escondido en la parte trasera de una camioneta”, relató el actor.

Tras toda la dura travesía llegó al centro médico donde estaba recluido su padre, Filiberto Ramírez, quien falleció años más tarde.

Amenazas y silencio familiar

Debido al perfil público del actor y al tenso contexto político, su entorno cercano tuvo que actuar con extrema prudencia para garantizar su seguridad dentro del territorio nacional.

“Mi mamá le decía a todo el mundo que no comentaran nada, que no se publicara nada. Eso fue un momento muy difícil. Yo estaba recibiendo amenazas”, contó.

Edgar realizó las declaraciones hace meses con Javier Risco, cuando promocionaba la película “Aún es de Noche en Caracas”, en la que destaca como productor y actor.