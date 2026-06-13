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Hija de Valeria Valle y Henrique Capriles logra triunfo en la gimnasia: "Campeona"

Valeria celebró con un mensaje la victoria de su pequeñita en Caracas 

Por

Elvis González
Sabado, 13 de junio de 2026 a las 11:38 am
Hija de Valeria Valle y Henrique Capriles logra triunfo en la gimnasia: "Campeona"
Valeria Valle y sus hijos / Cortesía
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Sofía Del Valle, la primera hija del político venezolano Henrique Capriles y la presentadora y locutora Valeria Valle, comienza abrirse camino en la gimnasia artística, disciplina en la que ya cosecha sus primeras medallas.

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Una victoria que llena de orgullo a sus padres

Valeria compartió con gran emoción el logró de Sofía, quien nació el 6 de abril de 2020, un acontecimiento que en su momento el exgobernador del estado Miranda compartió emotivamente a través de sus redes sociales.

La pequeña se encuentra en un club de gimnasia de alto rendimiento, donde presenta sus primeras competencias y logra objetivos que emocionan a sus progenitores.

“Orgullosa de Sofi. Hoy le dije: ‘Hija, diviértete, olvídate de todo y pásala bien’. La última foto es la mejor. Segunda All Around en su categoría”, escribió Valeria en su perfil de Instagram.

Unión familiar

En las imágenes Sofía aparece con un leotardo en color morado y rosa, junta a sus tres medallas obtenidas.  

En las fotografías también se muestra al menor de la familia, Henrique José, acompañando a su hermanita en la competencia.  

“Te amo mi Sofiiita, campeona”, escribió el político en el post de su pareja.

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