Valeria Valle y Henrique Capriles celebraron los 6 años de su hija ¡Mira la Temática!

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El lunes 6 de abril estuvo de cumpleaños Sofía del Valle, hija de Valeria Valle y Henrique Capriles. Ambos no escatimaron para celebrar a lo grande la vuelta al sol de su pequeña, entre decoración, dulces, unión y un hermoso pastel de colores.

Cumpleaños feliz

A través de las redes sociales ambos publicaron imágenes y videos de lo que fue la celebración de Sofía, quien posó muy feliz y sonriente con sus otros dos hermanitos, Lili Margarita y Henrique José.

Los abrazos y besos no se hicieron esperar para la cumpleañera, en especial por parte de Valeria, quien lució radiante con un vestido en color amarillo y estampado floral.

La bonita celebración se realizó en Suniland Adventure Park de Caracas, donde los pequeñitos e invitados vivieron una gran aventura en las alturas.

Temática de la fiesta

El rosa y azul claro, fueron parte de la decoración inspirada en un mundo de caramelos, una temática favorita de la guapa Sofia, primogénita de la pareja.

“El mundo de caramelos de la Sofi, segunda vez que elige este tema para su cumple (sus 2 añitos fue igual) le encantó, se divirtió y pasó tiempo con sus amigos favoritos”, escribió Valle en Instagram.

La cumpleañera lució un conjunto en color blanco y su gran sonrisa iluminando todo el salón, demostrando que pasó a lo máximo su vuelta al sol.