Shakira tumba rumores de usar una doble en la inauguración del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, se desató una ola de especulaciones en redes de que la estrella colombiana había utilizado una doble para el show.

La respuesta de la barranquillera

Después de imponerse cantando la pegajosa canción “Dai Dai” junto al nigeriano Burna Boy, la intérprete de 49 años fue señalada por internautas, que aseguraron que era una doble y no ella la que realizó el performance.

“No era ella, alguien piensa lo mismo”, “Esa no era Shakira”, son algunas de las opiniones en redes.

Shakira sin tapujos utilizó sus historias de Instagram, para mostrar que si estuvo presente en la inauguración totalmente en vivo y que compartió con otros artistas que se presentaron.

Imágenes de Shakira

La barranquillera posó muy sonriente al lado de Burna Boy, su compatriota J Balvin, Tyla, y el venezolano Danny Ocean.

Las fotografías dejan un claro mensaje de que Shakira no es una estrella de "utilizar una doble" y menos para una presentación tan importante como el Mundial, una cita a la que acude por cuarta ocasión en su carrera.

"Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida", escribió la cantante en una imagen.

Sus 97 millones de seguidores en Instagram, mostraron el apoyo a la artista ante la controversia, muchos llamándola “La reina de los mundiales”