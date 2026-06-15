Yorghaki rompe el silencio sobre su separación de Alleh: ¿Hubo conflicto?

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Después de conquistar miles de seguidores junto Alleh y convertirse en una de las figuras más influyentes de la nueva ola del merenguetón, Yorghaki decidió dar uno de los pasos más importantes de su carrera al apostar por su proyecto en solitario.

El cantante, compositor y productor venezolano acaba de presentar “Antes de que sea tarde”, un álbum de diez canciones que marca el inicio de una nueva etapa artística y personal. En este sentido, el artista asegura que el nombre resume exactamente el momento que está viviendo.

Según explicó en una entrevista con Shirley Varnagy, la producción nace de las ganas de atreverse a hacer aquello que siempre quiso hacer antes de que el tiempo pase. La idea surgió cuando sintió que había llegado el momento de dejar de estar detrás de los procesos creativos y ser protagonista.

Un disco más íntimo y personal

A diferencia de sus trabajos anteriores, “Antes de que sea tarde” muestra una faceta mucho más vulnerable de Yorghaki.

El álbum fue concebido desde la libertad creativa y apuesta por instrumentos en vivo, percusiones orgánicas y sonidos caribeños que reflejan parte de sus raíces musicales. El proyecto busca alejarse de las fórmulas comerciales para conectar con emociones reales y experiencias personales.

La producción incluye canciones como “Diferente”, una de sus favoritas, además de temas como “Antes de que sea tarde”, “eL final”, “BQT3Di” y “aDicto”. La única colaboración del disco llega de la mano del colombiano Beéle en “abusadOra”.

Con diez canciones y una duración cercana a los treinta minutos, el álbum representa el primer proyecto completamente solista del venezolano tras el fenómeno musical que protagonizó junto a Alleh.

¿Por qué se separaron Alleh y Yorghaki?

Desde que se conoció la decisión de emprender caminos distintos, muchos seguidores comenzaron a preguntarse si existía algún conflicto entre los artistas venezolanos.

Yorghaki quiso despejar cualquier rumor y fue enfático al explicar que la separación ocurrió en los mejores términos posibles.

Según relató, desde sus inicios existió la idea de aprovechar la conexión artística que surgió entre ambos y desarrollar juntos una propuesta musical que terminó superando todas las expectativas.

Sin embargo, también tenían claro que cada uno conservaba sueños y ambiciones personales que eventualmente querrían explorar. “Siempre hubo mucho cariño y mucho respeto por los sueños de cada uno”, explicó el cantante al referirse a la decisión de iniciar carreras independientes.

Yorghaki describe el proceso como una evolución natural. Considera que el éxito alcanzado por el dúo les permitió crecer profesionalmente y ahora les ofrece la oportunidad de descubrir nuevas facetas creativas por separado.

Aunque actualmente ambos artistas están enfocados en sus respectivos proyectos, el criollo no cerró completamente la puerta a futuras colaboraciones.

El venezolano recordó que junto a Alleh vivió momentos que define como “mágicos”, incluyendo giras, éxitos internacionales y canciones que marcaron una etapa importante de sus carreras.

Por esa razón, asegura que el futuro sigue abierto y que nadie puede descartar un eventual reencuentro musical. “Quién quita si hay algo nuevo más adelante”, comentó, dejando una posibilidad que seguramente entusiasmará a los seguidores del dúo.