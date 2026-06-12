Madre de la actriz Ana María Simón será operada: "Todo pasa"

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El próximo jueves 18 de junio será intervenida la señora Lucia, madre de la actriz y locutora venezolana Ana María Simón. Así lo reveló la artista en su perfil de Instagram, con un emotivo video al lado de su progenitora, con quien tiene una relación muy cercana y afectuosa.

Detalles de la intervención

En el clip, se observa la señora recostada en el hombro de Ana María, quien la invitó a enviar un mensaje a su comunidad se seguidores en Instagram, destacando que estaba muy bien y confiada de que saldría de toda la situación con mucho éxito.

Aunque no ofrecieron detalles de qué presenta la señora Lucia, se mostraron tranquilas y confiadas en Dios para los días que se vienen.

“Esto también pasará, mi Lu. Gracias a todos los que han sido apoyo, fortaleza, compañía, hombro, abrazo, bendición y luz. Gracias a la ciencia y gracias a Dios. Te amo y te admiro, madre. Eres una campeona”, escribió Simón en la publicación.

Mensajes de respaldo

En las imágenes ambas se mostraron muy sonrientes y se aprecia el gran parecido que Ana María tiene a su progenitora, a quien hace algunos años sorprendió cuando regresó a Venezuela de visita, con su hija Micaela.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar para la señora, por parte de Luis Olavarrieta, Carmen Julia Álvarez, Ivette Domínguez, Erika de la Vega, Caridad Canelón, Mónica Pasqualotto, Belén Marrero, Eduardo Orozco, Alba Roversi, entre otros, que desearon le salud y fuerzas.