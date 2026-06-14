"La rumba del Merengue" reunió a grandes artistas y llenó El Poliedro de Caracas

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La noche del sábado 13 de junio el público caraqueño se dio cita en El Poliedro de Caracas para disfrutar de “La Rumba del Merengue”. Una producción que reunión a grandes artistas de Venezuela y Repúblico Dominicana, para resaltar el género musical.

Omar Enrique / Cortesía

La igual que en las anteriores ediciones, los artistas subieron al escenario para derrochar talento con los éxitos más grandes de sus carreras. Por Venezuela los cantantes fueron: Omar Enrique, Diveana, Roberto Antonio, Mery Tu Loba, Danny Marín y Las Chicas del Can.

El recinto de la Rinconada fue testigo del talento internacional de grandes como Eddy Herrera, Sergio Vargas, Mariam Cruz, Kinito Méndez, Fernando Villalona, Bonny Cepeda y Zulinka y Miguel, estos últimos siguen el legado del fallecido y recordado Rubby Pérez.

Un show musical de altura

Como es costumbre en los conciertos realizados por OM Producciones y Mánager Show, la noche transcurrió con tranquilidad, ofreciéndole al público diversión, entrega y buena música, que levantó a todos de sus asistentes para bailar y cantar a todo pulmón.

“Juana la Cubana” de Las Chicas del Can fue de los grandes temas escuchados.

Llegó el turno de Roberto Antonio, quien cantó sus éxitos “Noches de Fantasía” y “Te he prometido”, como un homenaje especial a Leo Dan.

Ilegales brindó un show único y lleno de mucha energía, demostrando que son unos expertos en hacer vibrar las fiesta con sus temas.

Venezuela y Dominicana juntos

Fernando Villalona no se quedó atrás y trajo a Venezuela todo el sabor caribeño, lanzando palabras para el público por todo el apoyo a lo largo de su carrera.

Bonny Cepeda hizo acto de presencia para entonar “Cuarto de Hotel 303”.

Zulinka y Miguel hicieron sentir el legado del gran Rubby Pérez, cantando “Color de Rosa” y otras.

Omar Enrique “El príncipe del Merengue”, también cantó con gran fuerza sus temas más grandes, entre ellos, “tú”.

La cuarta edición de “La rumba del merengue” finalizó con todas las expectativas cumplidas.