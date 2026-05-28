Omar Enrique y Omar Acedo lanzan el álbum "Vida", la nueva joya del merengue

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Luego de varios meses de grandes expectativas, Omar Enrique y Omar Acedo estrenan en todo el continente su esperado álbum titulado “Vida”. El ambicioso proyecto musical, es una pieza de colección para los amantes del merengue, y viene a reafirmar la vigencia y el éxito que los dos reconocidos cantantes venezolanos han cosechado durante sus respectivas carreras.

Los Omares juntos en el estudio

“Vida” está compuesto por nueve temas cargados de la esencia, el sabor y la fuerza del merengue contemporáneo. La calidad sonora del disco está avalada por influyentes figuras de la industria, como el productor dominicano Moisés Sánchez, ganador del Grammy Latino en 2020 y 2026, quien estuvo a cargo de la producción musical y grabación de instrumentos.

“Vida”, “Cuéntale”, “Mi gran amor”, “La culpa es mía”, “El amor no está de moda”, “40 y entera”, “Aguardiente” y “Perdóname mi amor” completan el repertorio del álbum. Y vale destacar que “VIDA”, título del tema promocional, que promete convertirse en otro exitazo de ambos vocalistas, está siendo lanzado, de manera conjunta, en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y, por su puesto, Venezuela.

Vale precisar que como abreboca del disco, fue presentado a finales de 2025, el sencillo “Nada cambiará mi amor por ti”, ubicado en los primeros lugares de las carteleras radiales de todo el país. La canción fue respaldada por un video dirigido por Poe Polanco. Y el clip ya alcanza el millón de reproducciones en las más importantes plataformas digitales.

El tema es una versión renovada de la balada de Glenn Medeiros con producción del dominicano Moisés Sánchez y mezcla de Ramsés Alegría, quienes le pusieron sonido a este y al resto de los tracks que conforman “Vida”.

Omar Enrique y Omar Acedo lideran la producción ejecutiva y creativa del “Vida” que alcanzó la excelencia musical gracias al aporte fundamental de destacados músicos y arreglistas internacionales cómo: Jonathan Ramírez, Diego Herrera, Ramsés Alegría “Súbele Ram” y Moisés Sánchez, piezas claves en la arquitectura sonora. La producción general corrió por cuenta de Lizandro Nava.



El tema “Vida” ya está ubicado en las distintas plataformas digitales como Spotify, Amazon, Apple Music, I Tunes Music, Tidal, Youtube, y los canales de Youtube de ambos artistas. El disco será presentado formalmente ante el jurado de la Academia Latina de la Grabación para la edición 2026 de los premios Latin Grammy.