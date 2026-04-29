Omar Enrique, "El Príncipe del Merengue", anuncia una Feria de La Chinita sin precedentes en Maracaibo

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En una concurrida rueda de prensa y rodeado de la expectativa que genera el evento cultural más importante del occidente del país, el reconocido artista y promotor cultural, Omar Enrique junto a Alcalde Bolivariano Giancarlo Di Martino, ofrecieron sus primeras declaraciones sobre lo que será la 60° edición de la Feria Internacional de La Chinita.

Con el entusiasmo que lo caracteriza, “El Príncipe del Merengue” aseguró que este año la capital zuliana vivirá una celebración histórica que se extenderá por mes y medio, iniciando oficialmente desde el día de la Bajada de la Virgen hasta el día de la Aurora.

Omar Enrique destacó que el enfoque principal será el rescate y apoyo total a la identidad musical del estado:

Poder Zuliano: Se dará un impulso sin precedentes a la gaita, la música popular zuliana y la guaracha, garantizando que el talento local sea el protagonista de cada escenario.

Cartel Internacional: El artista prometió la llegada de figuras nacionales e internacionales de diversos géneros que “dejarán a todos con la boca abierta.

Tarimas en cada rincón: La fiesta no se quedará en un solo lugar. Se confirmaron grandes despliegues en la avenida 5 de Julio, La Curva de Molina, Parque Monumental Ana Maria Campos, Parque Vereda del Lago y la presencia de eventos en todos los municipios del estado.

Más allá de los conciertos, la feria busca integrar a toda la familia zuliana. Enrique resaltó el regreso del Desfile de Feria, el cual promete superar el éxito del año pasado, así como las elecciones de la Reina Infantil y la Reina de la Feria de la Chinita en el emblemático Teatro Niños Cantores.

NOTA DE PRENSA