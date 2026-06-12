Fabio Agostini gana la sexta temporada de "La Casa de los Famosos"

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Telemundo finalizó con éxito el reality “La casa de los famosos 6” con la victoria del modelo español Fabio Agostini. Tras semanas de eliminaciones, enfrentamientos, actividades y votaciones masivas, el público se inclinó por el también influencer de 36 años.

Gran victoria para el español

Los conductores Jimena Gállego y Javier Poza fueron los encargados de revelar los resultados de la victoria de Fabio, quien se impuso ante la modelo y exreina de belleza dominicana, Celinee Santos Frías, quien se mostró muy afectada por el segundo lugar.

Agostini que nació el 2 de marzo de 1990 en Las Palmas de Gran Canaria, España, es modelo, influencer y chico reality, participando en “Combate”, “Esto es guerra”, “Tierra brava” y “Gran Hermano”, en países como España, Perú, Chile y Argentina.

Acumula en Instagram 3,1 millones de seguidores con quienes comparte imágenes de sus entrenamientos, eventos, actividades y pasión por el fútbol, formando hace varios años parte de divisiones juveniles vinculadas al Real Madrid.

El ganador del reality era parte del equipo “Espartanos”, recibiendo el apoyo de sus antiguos compañeros que fueron eliminados a lo largo del show, como Oriana Marzoli, Kunno, Antonio “El divo de placetas”, entre otros.

Un nuevo ganador

El español se une al grupo de vencedores del show creado en el año 2021 y ganado por la venezolana Alicia Machado, siguiéndole Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y Carlos ‘Caramelo’ Cruz.

“Me siento increíble. Es un sueño hecho realidad, gracias Telemundo por haberme llamado y darme la oportunidad de participar y ahora ganar. Todo es gracias al público, que siempre estuvo conmigo”, destacó el hombre tras su victoria.