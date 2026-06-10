Norkys Batista pide apoyo por su participante favorito en "La casa de los famosos 6"

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La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Norkys Batista, pide apoyo para Celinee Santos Frías para la gran gala final del reality “La casa de los famosos”. Ambas se conocieron en el show “Top Chef VIP”, en el que crearon un bonito vínculo de amistad.

Alianza entre fogones y pantallas

Fue a través de Instagram, que la morena posteó un video en que solicita a su comunidad de seguidores y fanáticos apoyo para la caribeña que representó a República Dominicana en el Miss Universo 2024 en México.

Norkys recordó los bonitos momentos que ambas vivieron en los fogones de Top Chef, ganado por la española Cristina Porta.

“Te mando todo el éxito del mundo y le pido a mis seguidores y a toda República Dominicana que voten para que Celinee sea la gran ganadora de “La casa de los famosos”. Nos vemos después en un café”, destacó la venezolana.

El camino de Celinee hacia la final

Santos se perfila como la gran favorita y ha recibido el apoyo de múltiples famosos y del público, que la ha salvado en repetidas eliminaciones del reality, que tiene un jugoso premio de $200,000 dólares.

La modelo ha mostrado su carácter, temple y personalidad en cada etapa de la competencia, en especial en sus confrontaciones con Oriana Marzoli. Sin embargo, en los últimos días recibió el duro golpe, por la salida amiga y aliada Curvy Zelma.

La competencia final será mañana jueves 11 de junio a las siete de la noche hora Miami, Estados Unidos.