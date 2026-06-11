"La Casa de los Famosos 6": Dónde y hora para ver la gran final por Telemundo

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La noche de este jueves 11 de junio llega a la gran final el reality de Telemundo “La casa de los famosos 6”. En la gala crucial los cinco finalistas, Celinee Santos, Fabio Agostini, Josh Martínez, Luis Coronel y Yoridan Martínez, buscarán llevarse el maletín de $200.000.

Gran final del reality

La etapa cumbre llega con un fuerte toma y dame con los dos bandos de finalistas, Dos “Espartanos” y tres “Guerreros de la Luz”, quienes permanecieron encerrados 112 días en la mansión en México, periodo marcado por peleas, sonrisas, conflictos, actividades, competencias y nominaciones.

El público se mantiene votando masivamente, teniendo a dos grandes favoritos, la exreina de belleza Celinee Santos Frías, y el chico reality español, Fabio Agostini.

Una temporada que según Telemundo logró reunir a un gran número de audiencia Hispana. Pero, también despertó comentarios por muchos enfrentamientos violentos que se vivieron, en especial con la venezolana Oriana Marzoli, quien fue expulsada.

En la temporada 6 participaron importantes figuras como Lupita Jones, Sergio Mayer, Laura Zapata, Eduardo Antonio “El divo de placetas”, Kunno, Lorena Herrera, entre otros.

¿Dónde y a qué hora ver la gala?

La transmisión en vivo se podrá disfrutar por la señal de Telemundo a partir de las siete de la noche hora de Miami, Florida.

Serán Jimena Gállego y Javier Poza los encargados de la conducción y anunciar al flamante ganador de la temporada.