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La astróloga Mhoni Vidente predice quién ganará el Mundial 2026 y lanza advertencia

La cubana reveló el nombre de tres importantes países, creando mucha expectativas en fans de todo el mundo 

Por

Elvis González
Sabado, 13 de junio de 2026 a las 11:14 am
La astróloga Mhoni Vidente predice quién ganará el Mundial 2026 y lanza advertencia
Mhoni Vidente / Cortesía
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La famosa astrologa cubana Mhoni Vidente predijo cuáles serán las naciones que dominarán el Mundial 2026, celebrado conjuntamente en México, Canadá y Estados Unidos. La tarotista cuenta con gran popularidad, especialmente por haber anticipado que Argentina ganaba la justa deportiva en el 2022.

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Los tres candidatos al título

Para Mhoni hay tres países que estarán jugando muy bien y podría quedarse con el importante título, que son España, Portugal y Argentina. Tres naciones favoritas y que fanáticos mantienen en expectativa de qué pasará, ya que el torneo marca el último Mundial en la carrera de Cristiano Ronaldo, que lo disputa a sus 41 años.

Aunque no eligió a un equipo específico para levantar la copa del mundo, destacó que los tres países mencionados cuentan con buenos técnicos, jugadores y el respaldo del público.

“Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial. No tengo dudas”, destacó, creando gran expectativa en el público por los días venideros, hasta llegar a la gran final de la Copa Mundial de Fútbol, el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife.

Mhoni que también se conoce por predecir embarazos de famosas, presidentes y Miss Universo, aseguró en el año 2022 que Argentina era quien alzaría la copa, que la final sería entre Argentina y Francia y que Lionel Messi se llevaría toda la gloria.

Advertencias y riesgos durante el torneo

Vidente no solo ofreció predicciones deportivas, sino también advirtió sobre posibles incidentes que pudiesen ocurrir en diversas ciudades de los tres países seleccionados. 

Comentó que en Houston, Chicago y Miami podrían ocurrir hechos violentos. Además, dice que existe la posibilidad de que circulen virus durante las semanas del mundial 2026.

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