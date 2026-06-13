Mundial 2026: Katy Perry cerró con broche de oro la triple inauguración

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Mientras la mirada del mundo se dividía entre los escenarios de México, Canadá y Estados Unidos, fue el SoFi Stadium de Los Ángeles el que se vistió de gala para ofrecer un espectáculo de alto voltaje, marcado por una constelación de estrellas internacionales encabezada por Katy Perry que pusieron a vibrar a toda la Unión Americana.

Esto demostró que el Mundial 2026 no ha llegado simplemente a tocar la puerta; ha irrumpido con una energía electrizante que ha dejado claro que esta triple edición será un fenómeno sin precedentes.

Un despliegue de estrellas en el SoFi Stadium

El recinto angelino se transformó en el epicentro de la cultura pop global. Desde las 17:40 horas, tiempo local, el SoFi Stadium comenzó a teñirse con los colores de la selección de Estados Unidos, que se preparaba para su debut ante Paraguay.

La producción fue un claro mensaje del perfil cosmopolita y moderno de la sede, apostando por una mezcla de sonidos que incluyó el hip-hop de Future, el ritmo contagioso de Tyla y la proyección internacional de figuras como Lisa, Anitta y Rema.

El clímax de la jornada llegó con la presentación de Katy Perry, quien no solo se encargó de poner la cuota estelar de la noche con la interpretación de su tema “Wonder”, parte de su más reciente álbum 143, sino que también reafirmó la importancia de la sede estadounidense como capital del entretenimiento mundial.

El protocolo solemne estuvo a cargo del dúo Dan + Shay, quienes fueron los responsables de interpretar el himno nacional estadounidense, elevando el fervor patriótico de los miles de asistentes que abarrotaron las gradas.

México conquista la batalla emocional del debut

A pesar del despliegue tecnológico y la alineación de superestrellas que vimos en Los Ángeles, la conversación en redes sociales y entre los aficionados tomó un giro inesperado.

La comparación entre las ceremonias inaugurales de México, Canadá y Estados Unidos fue inevitable, y aunque el espectáculo estadounidense fue visualmente impecable, es México quien se ha quedado con el cariño de la audiencia.

La combinación de la pasión histórica que rodea al Estadio Ciudad de México, el peso emocional de ver nuevamente a la Copa del Mundo en suelo mexicano y la victoria obtenida por la Selección Mexicana en su respectivo encuentro inaugural, le otorgó al país una ventaja simbólica.

Para el aficionado, el Mundial es ante todo emoción y conexión, y en ese terreno, México logró capitalizar el sentimiento de toda una nación, ganando la partida frente a la frialdad corporativa de otros escenarios.

La fiesta apenas comienza, pero el primer round ya ha dejado un claro ganador en el corazón de los seguidores del fútbol.