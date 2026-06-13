Mundial 2026: Así se vivió la ceremonia de apertura en Estados Unidos Con Anitta

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Un show de corta duración fue la tercera ceremonia inaugural del Mundial 2026, en Los Ángeles, california, liderado por la cantante sudafricana Tyla en compañía de Anitta, Lisa de la agrupación BLACKPINK, Rema y Future.

Apertura en Estados Unidos

Desde el jueves 11 de junio se realizan las inauguraciones en los tres países de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Este último país seleccionó el SoFi Stadium, para la celebración de apertura.

La inauguración comenzó con la participación de Lisa, Anitta y Rema interpretando el popular tema “Goals”.

Las celebridades vistieron de blanco, rindiendo homenaje a la cultura estadounidense, al igual que lo hicieron los artistas seleccionados para México y Canadá.

Tyla rompiéndola

Por su parte, la estrella sudafricana salió a escena con un ajustado traje de pantalón y camisa en color azul y blanco, que despertó aplausos en el público.

Al igual que en México y Canadá en el centro del recinto deportivo, estaba la copa mundial dorada muy grande, rodeada de bailarines y banderas de las naciones que se disputan la justa deportiva este 2026.