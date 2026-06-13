Mundial 2026

Mundial 2026: Así se vivió la ceremonia de apertura en Estados Unidos Con Anitta

El mundial ha comenzado oficialmente, dejando bastante comentarios por la poca emoción y producción en los tres países seleccionados 

Por

Elvis González
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 08:23 pm
Mundial 2026: Así se vivió la ceremonia de apertura en Estados Unidos Con Anitta
Mundial 2026 artistas / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Un show de corta duración fue la tercera ceremonia inaugural del Mundial 2026, en Los Ángeles, california, liderado por la cantante sudafricana Tyla en compañía de Anitta, Lisa de la agrupación BLACKPINK, Rema y Future.

NOTAS RELACIONADAS

Apertura en Estados Unidos 

Desde el jueves 11 de junio se realizan las inauguraciones en los tres países de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Este último país seleccionó el SoFi Stadium, para la celebración de apertura.

La inauguración comenzó con la participación de Lisa, Anitta y Rema interpretando el popular tema “Goals”.

Las celebridades vistieron de blanco, rindiendo homenaje a la cultura estadounidense, al igual que lo hicieron los artistas seleccionados para México y Canadá.

Tyla rompiéndola 

Por su parte, la estrella sudafricana salió a escena con un ajustado traje de pantalón y camisa en color azul y blanco, que despertó aplausos en el público.

Al igual que en México y Canadá en el centro del recinto deportivo, estaba la copa mundial dorada muy grande, rodeada de bailarines y banderas de las naciones que se disputan la justa deportiva este 2026. 

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Mundial 2026

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?