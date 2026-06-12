Mundial 2026: Con poco público y fallas técnicas se realizó inauguración en Canadá

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Hace pocos minutos se realizó en Canadá la segunda inauguración del Mundial 2026 en Canadá. Una apertura que no llenó para nada las expectativas del público, al tener un estadio vacío y dificultades para el despliegue de la Copa del Mundo.

Al jugarse la copa del mundo en las tres nacionales de Norteamérica, México fue la primera en realizar la ceremonia ayer 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, con artistas como Shakira, Andrea Bocelli, Belinda, J Balvin, entre otros.

Inauguración en Canadá

La celebración de este viernes 12 de junio contó con las presentaciones de los artistas Michael Bublé y Alessia Cara como figuras principales. Además, de otros invitados especiales como Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El color rojo y blanco reinaron en todo el Toronto Stadium, junto a juegos artificiales y los artistas derrochando talento en el escenario.

La igual que en México, Canadá celebra su cultura, a los ancestros y una pelota de fútbol en medio de la cancha.

Bailarines salieron a escena con banderas en las manos dibujando un alce, el oso polar y la Ballena, todo acompañado por un grupo de indígenas.

Fallas técnicas

Un momento desafortunado se vivió en la apertura cuando la copa dorada no logró subir por completo y tuvo que ser bajada, mientras dos artistas realizaban la actuación.