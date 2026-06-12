Dwayne Johnson vivió momentos de terror al pensar que tenía cáncer

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Dwayne Johnson, una de las figuras más reconocidas de Hollywood y la lucha libre profesional, sorprendió a sus seguidores al revelar que enfrentó recientemente uno de los momentos más angustiantes de su vida.

La revelación ocurrió durante una entrevista para la revista “Esquire”, donde el protagonista de “Jumanji” y “Moana” explicó que todo comenzó de forma inesperada mientras se duchaba.

Al notar una anomalía física acompañada de dolor, decidió acudir inmediatamente a un especialista para descartar cualquier problema de salud serio.

El diagnóstico que preocupó a Dwayne Johnson

El actor confesó que llegó a temer que padecía cáncer después de descubrir un bulto doloroso en uno de sus testículos, una situación que lo obligó a convivir durante horas con la incertidumbre de un posible diagnóstico grave.

Durante la consulta médica, el especialista examinó el bulto y le explicó que probablemente se trataba de epididimitis, una inflamación del conducto ubicado detrás del testículo donde se almacenan los espermatozoides.

Sin embargo, también le advirtió que no podía descartarse por completo la posibilidad de cáncer sin realizar estudios adicionales. Esa advertencia fue suficiente para que el actor comenzara a imaginar distintos escenarios. Lo más complicado era que no podía obtener una respuesta inmediata.

El secreto que ni siquiera compartió con su esposa

El actor confesó que ni siquiera informó a su esposa, Lauren Hashian, sobre lo que estaba ocurriendo. Su intención era evitar preocuparla antes de saber si realmente existía un motivo para alarmarse.

La decisión implicó cargar solo con la incertidumbre durante casi un día completo, un periodo que posteriormente describió como emocionalmente agotador.

"Tuve que vivir con eso durante esas 24 horas sin saber qué era y aun así seguir trabajando, dando entrevistas y hablando frente al público", contó.

La situación se volvió aún más compleja porque coincidió con compromisos profesionales ineludibles. Johnson debía participar en una intensa jornada promocional relacionada con la nueva entrega de "Jumanji", compartiendo actividades públicas y entrevistas.

Finalmente, la ecografía confirmó que el problema no era cáncer. Los estudios determinaron que el bulto correspondía efectivamente a una epididimitis, una condición tratable que, aunque puede generar dolor e inflamación, no representa una amenaza comparable a un cáncer testicular.