Detienen en Los Ángeles a Dwayne Johnson “La Roca”

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La revelación de las estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood de Emily Blunt y Stanley Tucci, terminó con la detención de Dwayne Johnson por la Policía de Los Ángeles.

El actor asistió a la celebración de sus grandes colegas y amigos junto a un grupo selecto de invitados que acompañaron toda la ceremonia. Sin embargo, luego de un día especial, vino un trago amargo para el protagonista Rampage.

Infracción contra Dwayne Johnson

Un video divulgado en redes sociales se observa a Johnson dentro del auto mientras un agente conversa con él por una infracción de tránsito, la detención solo duró unos minutos, pero fue tiempo suficiente para ver al famoso en aprietos.

Con mucha serenidad conversó con el policía, mientras entregaba su documentación. Al finalizar, le entregaron una multa y este se retiró sin causar estragos.

Vínculo con Emily Blunt

Emily Blunt y Dwayne Johnson mantienen un vínculo cercano gracias a que ambos fueron parte de la película de 2021 Jungle Cruise y The Smashing Machine.

"Cada día, conociendo a Emily, como muchos de nosotros la conocemos, es una mujer agradecida que se despierta con los pies en la tierra, agradeciendo cada momento", dijo sobre su compañera en el evento que contó con la presencia de Meryl Streep y Matt Damon.