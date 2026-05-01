Famosos de la música y el diseño que aparecen en "El Diablo viste a la moda 2"

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La segunda parte de la película “El diablo viste a la moda” ya se encuentra en las salas de cine de todo el mundo. El público ya puede disfrutar de las aventuras fashion de Miranda Priestly y Andrea Sachs, personajes interpretados por Meryl Streep y Anne Hathaway.

El film dirigido por David Franke se base en mostrar lo mucho que va de la mano la moda con los medios impresos, destacando siempre la Revista Runway, que lidera Miranda, y que una Emily Charlton, papel de Emily Blunt, busca arrebatarle.

Famosos en la película

El film cuenta con grandes invitados que emocionan al público, como la cantante y actriz Lady Gaga, quien aparece en un desfile.

También aparecen artistas de la talla de Lucy Liu, B. J. Novak, Rachel Bloom, Donatella Versace, Ciara y Ashley Graham, quienes lucen radiantes en la producción que tiene moda, estilo y clase por donde la mires.

Todos los artistas mencionados se unen al elenco original conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Kenneth Branagh y Simone Ashley.

Tema principal

La película también cuenta con su canción oficial llamado “Runway”, en la voz de Lady Gaga en colaboración con Doechii.

El clip posteado en la plataforma YouTube ya acumula miles de me gusta y comentarios, en su mayoría resaltando la potencial vocal de Gaga, y la producción inspirada en un desfile de moda de alta costura.