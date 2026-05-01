Así se vivió el preestreno de “El diablo viste a la moda 2” en Venezuela

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La moda fue la principal protagonista en el preestreno de “El diablo viste a la moda 2” en Venezuela, desde las instalaciones del Centro Comercial Tolón, con una alfombra roja donde posaron artistas, influencers y fanáticos de la cinta.

Tras más de una década de espera para la secuela de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, los fieles seguidores vivieron una experiencia gracias a Cinex con la proyección en un evento de vanguardia con las marcas patrocinadoras.

Fieles al estilo de la película

Desde las 6:00 pm, las personas comenzaron a concentrarse en el nivel cine para disfrutar de la música en vivo y las distintas dinámicas de los patrocinadores. El negro, rojo y blanco fueron los colores que dominaron la red carpet, con outfits que realzaban la esencia de la película dirigida por David Frankel.

En todo su esplendor, los invitados evocaron el espíritu de Miranda Priestly por la creatividad de sus vestuarios.

Las personas no dejaron fluir su imaginación para armar sus atuendos, también usaron diseñadores y marcas venezolanas para brillar, entre ellas destacan: Tarbay, Nabel Martins y Angélica Rivera.

Preestreno entre estrellas

Durante la alfombra roja de “El diablo viste a la moda 2”, personalidades del espectáculo venezolano se dieron cita en el Tolón para ser parte del imperdible preestreno.

Diana Carolina Silva, Miss Venezuela 2022, conversó con Meridiano antes de la proyección, reafirmando sus expectativas por las segunda parte y declarando ser fan de la cinta original de 2006.

Franklin Salomón, reconocido estilista, llegó con un total white, acatando el dress code del evento. Además, personalidades como Alexandra Braun, Mariela Celis y más estuvieron presentes.