La fotografía de Sofía Vergara y Shakira que desató la locura en redes sociales

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Sofía Vergara y Shakira compartieron una imagen juntas después de uno de los conciertos de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, un gesto que despertó la emoción de millones de seguidores que llevan décadas admirando la trayectoria de ambas estrellas colombianas.

La instantánea, difundida por la actriz de “Modern Family”, no tardó en viralizarse. Más allá de una simple fotografía, el encuentro reunió a dos figuras nacidas en Barranquilla que han conseguido conquistar Hollywood, la televisión internacional y la industria musical global.

El encuentro de Sofía Vergara y Shakira

Vergara no perdió la oportunidad y asistió al que significó el primer concierto de su paisana luego de su exitoso espectáculo en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, donde interpretó el tema oficial “Dai Dai”.

En primera fila y luciendo una camiseta amarilla con el nombre de su país, la estrella hollywoodense coreó los mejores éxitos de Shakira, en especial “Hips Don’t Lie”.

Tras el fin del evento, Sofía corrió hasta el camerino para encontrarse con la cantante. “¡Qué emoción tan grande! Divina, Shakira”, escribió en la descripción del post donde publicó la imagen juntas y un video gozando en el concierto.

En la fotografía se ve a Shakira con una chaqueta estampada de cuello alto, maquillaje natural como acostumbra y su cabello suelto con sus características ondas.

Como era de esperarse, los fans enloquecieron con el encuentro. “Mis dos reinas de Barranquilla”, “Colombia siempre gana”, “Bellas barranquilleras”, “Amando este junte” y “De Barranquilla pal mundo”, fueron algunos de los comentarios.

Sofía Vergara, un admiradora de su compatriota

La admiración entre ambas figuras no es nueva. Recientemente, la propia Sofía Vergara expresó públicamente su entusiasmo por ver actuar a Shakira y destacó la capacidad de la cantante para ofrecer espectáculos memorables.

La actriz aseguró sentirse emocionada por los proyectos que su compatriota está desarrollando este año, dejando claro el cariño y respeto profesional que existe entre ellas.

Shakira vive uno de los momentos más importantes de su gira

El reencuentro llega en un periodo especialmente intenso para la intérprete de “Última”. Su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” continúa sumando fechas y grandes momentos, incluyendo colaboraciones especiales que han generado una enorme expectativa entre sus seguidores.

Además, 2026 se ha convertido en un año clave para la artista colombiana gracias a su vinculación el Mundial 2026. Shakira forma parte de uno de los eventos más destacados relacionados con el torneo y su presencia continúa reforzando su impacto global más allá de la música.