Shakira cantó "Dai Dai" por primera vez en su gira mundial

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“Dai Dai” himno del mundial 2026, es sin duda la canción del momento. Un tema interpretado por la estrella colombiana Shakira y Burno Boy, que ya es parte de la exitosa gira “Las mujeres ya no lloran world Tour”, de la barranquillera.

"Dai Dai" un fenómeno

Tras una breve pausa para dedicarse de lleno al Mundial 2026, Shakira ha regresado a su tour, siendo su presentación el sábado 13 de junio en la que interpretó “Dai Dai”, emocionando a los presentes en el Intuit Dome de Inglewood, California.

En videos que circulan en redes sociales aparece la intérprete de 49 años luciendo un vestuario amarillo y cantando con gran emoción el tema por primera vez en su gira.

Shakira estuvo acompañada por su grupo de bailarines, realizando un show cargado de mucho brillo y emoción.

El performance finalizó con una enorme ovación del público por escuchar el tema del momento, que cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

Líder en el Mundial

Es la cuarta ocasión que la cantante es convocada por la FIFA para la justa deportiva, ganándose el título de “Reina de los mundiales”.

La también empresaria y compositora estará en el show de cierre del torneo, que se realizará el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.