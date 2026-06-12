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Gaby Espino presume la belleza de su madre y causa sensación en redes

La actriz no quiso compartir con su progenitora un secreto de belleza muy importante 

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Elvis González
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 04:37 pm
Gaby Espino presume la belleza de su madre y causa sensación en redes
Gaby Espino y su madre / Cortesía
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Gaby Espino es una de las artistas venezolanas más guapas, logrando conquistar con su belleza y talento mercados internacionales en países como México, Puerto Rico y Estados Unidos. Gran parte de su físico es heredada de su progenitora Mariela Rugero, a quien presumió recientemente en un video.

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Gaby y su madre juntas

La protagonista de la exitosa novela “Más sabe el diablo” de Telemundo, mostró en el clip a su progenitora muy sonriente, elegante y posando muy suelta para la cámara.

El video que fue postado por la también empresaria para su comunidad de 13,8 millones en Instagram, no tardó en llenarse de comentarios de halagos. 

Espino mostró cómo para su progenitora es de gran curiosidad el producto que se coloca en los pómulos para que tenerlos tan rosados, secreto que ella no reveló o compartió con sus seguidores.

Madre e hija aprovecharon la luz del sol para posar juntas y crean un bonito momento de conexión, que se llevó suspiros.

Gaby entregada a sus hijos

Esa misma complicidad de Gaby con su mami, replica con su hija Oriana Lander, quien esta próxima a cumplir la mayoría de edad y comenzar una bonita etapa en la universidad.

Además, hace días la artista de 48 años estuvo de celebración por la graduación de su segundo hijo, Nickolas, que la llevó a unirse de nuevo con el padre, el también actor y cantante estadounidense Jencarlos Canela

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