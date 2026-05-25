Gaby Espino alborota las redes al posar feliz con sus dos cotizados ex

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Gaby Espino ha demostrado que después del amor puede existir una amistad, luego de fotografiarse con sus exparejas Jencarlos Canela y Cristóbal Lander en la reciente graduación de su hija Oriana.

A lo largo de los años, la actriz venezolana ha logrado consolidar una buena relación con ambos actores tras poner fin a sus historias de amor. Sin embargo, este vínculo se fortaleció gracias a ‘Ori’, quien se mostró apegada a sus dos “papás”.

Tras la celebración por el nuevo logro de la jovencita, Gaby revolucionó las redes sociales con una postal en compañía de Jencarlos y Cristóbal. Sin conflictos de por medio y con madurez, la familia disfrutó un día especial.

“Con los PAPAsitos en la graduación de Ori”, escribió en la descripción de la imagen, recibiendo grandes comentarios de sus fanáticos.

Un día especial para Oriana Lander

La hija de Gaby Espino y Cristóbal Lander cumplió una de sus más grandes metas: graduarse de secundaria. La ceremonia se realizó en Miami.

Por su parte, el festejo se llevó a cabo en un exclusivo restaurante de la ‘Ciudad del Sol’, donde asistieron sus padres, con quienes protagonizó una hermosa postal familiar. Precisamente, en ese lugar, Oriana aprovechó para capturar una fotografía en compañía de sus “papis”, donde dejó entrever su cariño por ambos.

Unidos más allá de la separación

Gaby Espino y Cristóbal Lander estuvieron casados entre 2007 y 2011; fruto de la relación nació su hija Oriana. Tras su divorcio, la actriz encontró el amor en Jencarlos Canela luego de protagonizar la telenovela Más sabe el diablo.

Tras varios años de noviazgo, tuvieron a su hijo Nickolas en 2012, pero anunciaron su separación definitiva en agosto de 2014, logrando mantener una excelente relación y formando una gran familia.