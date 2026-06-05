Gaby Espino se reencuentra con su expareja para celebrar gran momento

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La actriz, presentadora y empresaria venezolana, Gaby Espino, sostuvo un bonito reencuentro con Jencarlos Canela. Los artistas se unieron para celebrar la graduación de Nickolas, el hijo que nació de su relación sentimental de casi tres años.

Detalles del encuentro

A través de Instagram se difundieron fotografías de los protagonistas de la novela "Más sabe el diablo" de Telemundo, quienes posaron juntos, elegantes y muy sonrientes por el logro de su pequeño, hoy convertido en un apuesto jovencito que recibe elogios en redes.

Nickolas, de 14 años, de graduó de Middel School (Educación Secundaria básica) en Estados Unidos. Una etapa finalizada con éxito y siempre con el apoyo de sus famosos padres, quienes escribieron mensajes en redes.

Gaby resaltó la entrega de su hijo con un sentido mensaje: "Demasiado orgullosa de ti mi amor".

Mientras que el intérprete de "Mi corazón insiste" y "Amor quédate", escribió: "Te amamos".

Siempre unidos por su familia

El especial acontecimiento unió a la venezolana y al estadounidense, quienes, tras el fin de su relación en el agosto del 2014, siguieron muy unidos por el bienestar de sus hijos Nicolás y Oriana, está última Jencarlos la considera su hija.

Internautas aplaudieron la madurez y entrega que ambos, estando siempre juntos en graduaciones, cumpleaños, Navidad y ocasiones especiales de Nickolas, nacido el 12 de febrero del 2012.

El joven ahora se prepara para una nueva etapa estudiantil en High School. Mientras, que su hermana Oriana Lander, quien está próxima a cumplir 18 años, se prepara para la Universidad.