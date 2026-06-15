Rubén Blades se une al luto por la muerte de su doble venezolano

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El cantante panameño Rubén Blades reaccionó a la muerte de Jhonny Heredia, su doble venezolano, a través de un comunicado en sus redes sociales.

El Poeta de la Salsa se unió al luto del artista y expresó sus condolencias a los familiares. De igual manera, agradeció su trabajo y apoyo incondicional como fanático.

“Envío mi pésame a su familia y seres queridos, y expreso mi agradecimiento a mi colega por su labor y apoyo a nuestro trabajo y figura”, escribió el panameño en una publicación sobre la noticia del deceso.

Adiós al doble de Rubén Blades

Durante el fin de semana se anunció el fallecimiento del doble venezolano Jhonny Heredia, a pocos días de un evento musical en la Concha Acústica de Bello Monte, donde homenajearía al salsero. Tras el comunicado, el concierto fue cancelado.

“Por motivo del fallecimiento de Jhonny Heredia, informamos a toda la comunidad que queda suspendido el homenaje a Rubén Blades. Nos unimos al luto que embarga a sus familiares, amigos y seguidores”, escribió la Alcaldía de Baruta en un comunicado.

Un doble de talla internacional

Heredia se dio a conocer en todo el país como el doble oficial de Rubén Blades al participar, en el año 2014, en el reality “Buscando una estrella” de Venevisión, con lo que logró una gran popularidad en el público.

Compartió escenarios con grandes de la música venezolana como La Dimensión Latina, Criollo House, Reynaldo Armas, Luis Silva, entre otros.

Además, fue telonero en un concierto de Karina y, en el año 2023, fue el encargado de abrir el espectáculo del puertorriqueño Víctor Manuelle.