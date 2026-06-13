Fallece el doble venezolano de Rubén Blades ¡Paz a su alma!

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La industria musical venezolana está de luto, al confirmarse la muerte de Jhony Heredia, el doble venezolano del cantante de Rubén Blades. El artista tenía un concierto pautado para el domingo 14 de junio en La Concha Acústica de Bello Monte, el cual fue suspendido tras el deceso.

Información en los medios y redes

Fue a través de las plataformas digitales que fuentes informaron la dura noticia con mensajes de condolencias para los familiares de Heredia, quien estaría homenajeando al salsero panameño en la Concha Acústica.

“Por motivo del fallecimiento de Jhony Heredia, informamos a toda la comunidad que queda suspendido el homenaje a Rubén Blades. Nos unimos al luto que embarga a sus familiares, amigos y seguidores”, escribió la Alcaldía de Baruta en un comunicado.

La dolorosa partida dejó a internautas impactados y con la interrogante de qué falleció.

Legado musical

Heredia se dio a conocer en todo el país como el doble oficial de Rubén Blades, participando en el año 2014 en el reality “Buscando una estrella” de Venevisión, logrando una gran popularidad en el público.

Compartió escenarios con grandes de la música venezolana como La Dimensión Latina, Criollo House, Reynaldo Armas, Luis Silva, entre otros.

Además, fue telonero en un concierto de Karina y en el año 2023 fue el encargado de abrir el espectáculo del puertorriqueño Víctor Manuelle.