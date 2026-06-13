Fernando Carrillo enciende las alarmas en redes por su aspecto físico

El actor venezolano Fernando Carrillo se convirtió en foco de comentarios en redes sociales por su aspecto físico, tras una aparición en un programa de televisión, en el que el público noto diferente su dentadura.
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Reacción de los internautas
El criollo, recordado internacionalmente por protagonizar la telenovela "Rosalinda" junto a Thalía, se mostró muy sonriente durante la entrevista mientras repasaba su trayectoria artística. Sin embargo, su sonrisa acaparó toda la atención del público por una notable coloración amarillenta.
Internautas escribieron qué estaría pasando con el actor de 60 años, uno de los venezolanos con más popularidad en los años 90 en novelas mexicanas.
“Que lamentable”, “Por favor, un odontólogo que lo ayude”, son algunas de las opiniones.
Hasta el momento el artista no se ha pronunciado por los comentarios.
Alejado de las redes sociales
El revuelo coincide con una etapa de bajo perfil digital para el actor, quien tomó la decisión de mantenerse alejado de las plataformas, cerrando temporalmente su perfil oficial de Instagram.