Fernando Carrillo sugiere estrellas de Hollywood para película sobre pareja presidencial

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El actor venezolano Fernando Carrillo dio a conocer en un programa de televisión nacional, que le gustaría ver una película que cuente la historia de amor de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Fernando propone a dos actores

El protagonista de la novela “Rosalinda”, fue muy claro en destacar que sería una producción que encantaría al público y con dos importantes estrellas de Hollywood para los papales principales.

Considera que la respetada actriz Meryl Streep, y el español, Javier Bardem, serían ideales para encarnar a Maduro y Flores.

Fernando fue mucho más allá y mencionó a otros dirigente políticos nacionales que le gustaría que estuviesen en el film, como Delcy Rodríguez para ser interpretada por Michelle Rodríguez, y Vin Diesel como Jorge Rodríguez.

“Es una gran historia de amor, debemos contarle esa historia al mundo, Javier Bardem como Maduro, y Meryl como Cilita. Ellos son una historia de amor de telenovela que debe ser contada”, expresó.

Mensaje a los comunicadores

Carrillo también habló en la conversación de la industria de la televisión venezolana, los comunicadores y equipo técnico, asegurando que deben tener ingresos más altos.

“Los artistas, técnicos y comunicadores deberían tener un imperio de comunicación. Lastimosamente no lo tenemos, no existe comunicación entre nosotros”, expresó.