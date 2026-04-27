Fernando Carrillo sugiere estrellas de Hollywood para película sobre pareja presidencial

El actor venezolano Fernando Carrillo dio a conocer en un programa de televisión nacional, que le gustaría ver una película que cuente la historia de amor de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
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Fernando propone a dos actores
El protagonista de la novela “Rosalinda”, fue muy claro en destacar que sería una producción que encantaría al público y con dos importantes estrellas de Hollywood para los papales principales.
Considera que la respetada actriz Meryl Streep, y el español, Javier Bardem, serían ideales para encarnar a Maduro y Flores.
Fernando fue mucho más allá y mencionó a otros dirigente políticos nacionales que le gustaría que estuviesen en el film, como Delcy Rodríguez para ser interpretada por Michelle Rodríguez, y Vin Diesel como Jorge Rodríguez.
“Es una gran historia de amor, debemos contarle esa historia al mundo, Javier Bardem como Maduro, y Meryl como Cilita. Ellos son una historia de amor de telenovela que debe ser contada”, expresó.
Mensaje a los comunicadores
Carrillo también habló en la conversación de la industria de la televisión venezolana, los comunicadores y equipo técnico, asegurando que deben tener ingresos más altos.
“Los artistas, técnicos y comunicadores deberían tener un imperio de comunicación. Lastimosamente no lo tenemos, no existe comunicación entre nosotros”, expresó.