Eileen Abad realizó visita sorpresa a Venevisión: ¿Pista de una nueva telenovela?

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La actriz venezolana Eileen Abad sorprendió recientemente por una visita a Venevisión, canal donde vivió grandes momentos en su carrera actoral, como la exitosa producción “Arroz con leche” en el año 2007.

¿Regreso a las pantallas?

La artista posteó en sus redes la felicidad de volver al reconocido canal, caminar por los pasillos y reencontrarse con la gente, lo que abrió una ola de comentarios sobre un posible proyecto en puerta.

Aunque Abad no reveló el motivo exacto de su visita al canal de la colina, sus 854 mil seguidores en Instagram, le expresaron palabras de emoción por verla tan radiante y elegante como en los viejos tiempos.

“Estás en tú casa”, “Excelente verte de vuelta”, “Volviste”, “Se vienen cositas”, son algunos de los comentarios que fanáticos dejaron colgados en la publicación, que hasta el momento supera los dos mil me gustas.

Su legado en el "canal de la colina"

En la planta, la criolla realizó múltiples éxitos que se convirtieron en favoritos del público como “Mi ex me tiene ganas”, “Condesa por amor”, “Los misterios del amor” y “Entre tu amor y mi amor”, su última producción en el año 2016.

Aunque ha estado alejadas de las cámaras y de los focos del set de grabación, su recuerdo y huella sigue muy vigente en el público, quienes desean verla de nuevo brillar con un personaje como el de “La Nena”, en “Contra viento y marea”.

Su última aparición en cámara fue hace pocos meses cuando estuvo en el pódcast de Rocío Higuera hablando de su carrera, familia y el enorme amor que siente por su hijo Christopher, fruto de su relación con el también actor Carlos Guillermo Haydon.