Mariángel Ruiz vive angustiante momento en los pasillos de Venevisión

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Mariángel Ruiz ha estado en tendencia esta semana luego que confirmaran el regreso de “La Viuda Joven” a las pantallas de Venevisión, por lo que la actriz ha estado visitando la que ha sido su casa desde que ganó el Miss Venezuela en el año 2002.

No obstante, en una de sus visitas, vivió un momento inesperado que antes de sacarle una sonrisa, la dejó temblando por un momento, lo cual generó carcajadas entre sus seguidores.

El susto de Mariángel Ruiz en Venevisión

Justo cuando iba caminando, la también animadora saltó del miedo al encontrarse frente a frente con un maniquí caracterizado como uno de los asesinos que hicieron vida en la exitosa novela que marcó una etapa importante en su carrera.

Ante la reacción de Mariángel en la que incluyó una popular grosería venezolana, fue inevitable que quienes la acompañaban soltaran una carcajada, dejando un momento divertido en la memoria de todo el público.

"La Viuda Joven": una novela inolvidable

“La Viuda Joven” fue una exitosa telenovela venezolana estrenada en 2011 que presentaba drama, romance, misterio y suspenso, convirtiéndose en una de las producciones más recordadas de Venevisión.

La historia gira en torno a Inmaculada Von Parker, interpretada por Mariángel Ruiz, una joven viuda envuelta en una serie de crímenes y secretos tras la misteriosa muerte de varios de sus esposos, lo que la convierte en el centro de sospechas y rumores.

A lo largo de la trama, la novela mantiene a la audiencia atrapada con asesinatos, identidades ocultas y giros inesperados, mientras desarrolla historias de amor y traición entre una familia poderosa y llena de conflictos.