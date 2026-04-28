Mariangel Ruiz y Luis Gerónimo Abreu reviven la química de “La Viuda Joven”

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A 15 años del estreno de la telenovela “La Viuda Joven”, sus protagonistas Mariangel Ruiz y Luis Gerónimo Abreu se reencuentran para celebrar la retransmisión de la laureada creación de Martín Hahn.

Esta mañana los actores venezolanos visitaron el programa matutino “Portadas al día”, lugar que sirvió para un reencuentro esperado por más de una década. El junte cargado de nostalgia tiene a los seguidores atentos para disfrutar del dramático en pantalla.

A pesar que han pasado 15 años, Mariangel y Luis Gerónimo mantienen la química y complicidad como colegas. Ambos coincidieron en la dicha de trabajar en una producción que trascendió por generaciones y se instaló en el corazón de los venezolanos.

“La Viuda Joven” vuelve a la pantalla

El suspenso regresó a la pantalla venezolana con el reestreno de "La Viuda Joven", el lunes 27 de abril a las 10:00 p.m. La telenovela con 142 episodios es la líder indiscutible entre las últimas producciones que se realizaron en el país.

En 2011, el dramático se apoderó de la atención del público en su horario estelar para ver el desenlace de la Baronesa Inmaculada Von Parker y el detective Alejandro Abraham, así como la ola de asesinatos que se desarrollan en la historia.

La trama no solo destaca por su romance, sino por el thriller policial que gira en torno a los crímenes de "El Muñeco", un personaje que se convirtió en un ícono del terror en la televisión venezolana.