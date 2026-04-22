Mariángel Ruiz alborota las redes por un posible regreso de "La viuda joven"

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Las redes sociales han explotado con el video posteado este miércoles 22 de abril por la actriz, animadora y Miss Venezuela 2002, Mariángel Ruiz. La virreina universal aparece muy elegante en el set de grabación de la recordada novela de Venevisión “La mujer perfecta”.

Mariángel en el set de grabación

Ruiz ha dejado múltiples dudas de un posible regreso de la producción de Martin Hahn estrenada por primera en el año 2011, con suspenso, asesinatos, investigación y la gran belleza de Mariángel, con el personaje de “La Baronesa” Inmaculada Von Parker.

El set de grabación estaba ambientado en la unidad que llevaba Alejandro, papel protagónico que realizó el actor Luis Gerónimo Abreu.

Mariángel muy concentrada muestra una cartelera en la parecían personajes claves de la trama de romance y suspenso como Astrid Carolina Herrera, Juan Carlos García y Verónica Schneider.

“Después de tanto dolor, de tanta rabia, de tanta injusticia y desamor ¿Para qué volver aquí?”, ha escrito la exreina de belleza en el pie de foto, despertando la emoción del público de una posible segunda parte de la telenovela.

Novela con gran rating

El proyecto en su momento fue un gran suceso televisivo, contando con el apoyo de muchos venezolanos en el horario de nueve a diez de la noche por Venevisión.

El final de la novela dejó un sin saber en el público por los asesinos que resaltaron ser la Beba Rojas como Vicenta, Enmanuel, Claudio de la Torre, y Abril, Verónica Schneider, la mente maestra detrás de todos los crímenes.

Hace años había recorrido el rumor de que el canal de la colina quería realizar la segunda parte, la cual jamás llegó.