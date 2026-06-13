Migbelis Castellanos regresa a Venezuela y así fue recibida por su familia ¡Bienvenida!

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¡Un mágica viaje para recargar energías! Eso es lo vive la conductora, modelo y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, quien ha regresado a su natal Cabimas, en el estado Zulia, para pasar momentos de calidad y conexión con su familia.

La mañana de este sábado 13 de junio, la zuliana sorprendió a sus seguidores al postear en redes sociales un video llegando de sorpresa a la casa de sus abuelos. Un momento de emoción y felicidad para la presentadora, quien se encuentra en la dulce espera.

Unión familiar

Castellanos destacó en el clip que sus abuelitos no tenían idea de que volvería a casa para visitarlos. Los señores quedaron impresionados al verla bajar del automóvil e ingresar a la vivienda donde pasó momentos de su infancia.

Ambos extendieron las manos y le dieron un fuerte abrazo a la criolla, quien actualmente triunfa en Estados Unidos con el programa “Desiguales” de Univisión.

En el video también aparecen los numerosos primos que tiene la Miss Costa Oriental 2013, quienes la recibieron con gritos, emoción y lágrimas.

Un gran consejo

Migbelis acompañó el material con una reflexión basada en un consejo que recibió de su amiga Ana Patricia Gámez, sobre la importancia de comprar un boleto de avión y volver a conectar con sus raíces y gente, para coleccionar momentos increíbles.

Hasta el momento, se desconoce si Castellanos viajó al país en compañía de su esposo, Jason Unanue, y su primogénito, Caden, o si se trata de una visita relámpago a la tierra que la vio nacer y formarse.