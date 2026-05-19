¡Se acabó la espera! Migbelis Castellanos revela el sexo de su segundo bebé

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En el mes de marzo, la animadora venezolana Migbelis Castellanos, confirmó que estaba a la espera de su segundo bebé, apenas a un año de haber recibido a su primogénito Caden, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.

Ahora, durante una transmisión del programa “Desiguales”, del cual forma parte, compartió con sus compañeras y con el público el sexo de esta nueva bendición que viene en camino.

¿Niño o niña? Migbelis Castellanos comparte la noticia

En una dinámica con sus compañeras Amara La Negra, Adamari López, Karina Banda y Sherlyn González, quienes desde el inicio manifestaron su deseo de que fuera niño o niña, la exreina de belleza les regaló un cupcake a cada una.

Pero, no era un cupcake cualquiera. El popular dulce contenía en su relleno una crema con el color que indicaba el sexo, y, al morderlo salió nada más y nada menos que el color rosado, indicando que efectivamente la zuliana tendrá una hermosa princesa.

La hermosa familia de Migbelis

Migbelis Castellanos y Jason Unanue han construido una relación que ha enamorado a todo el público. Su historia avanzó rápidamente, consolidándose con su compromiso y posterior boda en 2024, mostrando una conexión basada en la complicidad, apoyo mutuo y mucho amor.

La legada de su primer hijo Caden, marcó un momento muy especial para ambos. La Miss Venezuela 2013 compartió gran parte de su experiencia durante el embarazo y finalmente anunció con emoción el nacimiento de su primogénito en marzo de 2025.

Días después del primer año de Caden, Migbelis sorprendió nuevamente al anunciar que está esperando su segundo bebé junto a Jason. La noticia fue relevada en vivo durante el programa “Desiguales” y también en las redes sociales.