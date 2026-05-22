Migbelis Castellanos sale en defensa de Giovanni Laguna

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Migbelis Castellanos rompió el silencio en el show “Desiguales” sobre la reciente polémica que envuelve al estilista Giovanni Laguna y a la Miss Global Venezuela 2025, Andrea Del Val

La conductora y Miss Venezuela 2013, aseveró que conoce un estilista amable, único y cercano, que la acompañó por varios años de su vida, en especial cuando compitió y ganó Nuestra Belleza Latina.

Las declaraciones de Migbelis

La zuliana de 30 años y que se encuentra en la dulce espera, destacó que Laguna es uno de sus más grandes amigo, y que siempre estará agradecida por todo el apoyo que le brindó durante el reality de belleza en 2018.

“No conozco los detalles de la discusión y de lo que sucedió. Sin embargo, se que presentó una audiencia y todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Me parece muy doloroso”, dijo.

Su compañera de programa, Adamari López le preguntó directamente por la conducta de Giovanni, a lo Migbelis sin filtros respondió: “No, es una persona para nada agresiva. Yo no lo conozco así. En lo absoluto”, comentó.

Contexto del caso

Laguna que ya se encuentra en libertad, fue arrestado en Cannes, Francia, por presuntamente haber agredido físicamente a Andrea Del Val.

El experto en belleza y moda rechazó en Instagram todas las acusaciones en su contra, y agradeció a las reinas y figuras que lo apoyan en el duro momento.