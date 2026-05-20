Migbelis Castellanos desmiente haber dado a luz a su hijita

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Otra famosa es víctima de la Inteligencia Artificial, se trata de la animadora, modelo y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos. A través de las redes sociales, la criolla de 30 años mostró una imagen en la que aseguraban que había dado a luz.

Migbelis Castellano rechaza la imagen

La zuliana se mostró impactada con la mentalidad de algunas personas para crear videos e imágenes con IA, para mentir y distorsionar la realidad.

En la fotografía muestran a Castellanos en un centro de salud, como si acabase de dar a luz a su hija, estando rodeada de su esposo, el empresario Jason Unanue, y su primogénito Caden.

La rubia que fue top 10 de Miss Universo 2014, salió rápidamente a frenar las especulaciones en redes sociales, asegurando que era una imagen totalmente falsa.

“Lo que publican en Facebook. Yo leyendo la publicación en mi casa”, escribió en redes, frenando todos los rumores.

Revelación del sexo

La tarde del martes 19 de mayo durante una transmisión del programa “Desiguales”, la criolla compartió con sus compañeras y el público el sexo de su bendición.

En una dinámica con sus compañeras Amara La Negra, Adamari López, Karina Banda y Sherlyn González, Castellanos mordió un cupcake en color rosado, indicando que tendrá una hermosa princesa.