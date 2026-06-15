El Cúsica Fest anuncia su esperado cartel: Diplo, Sebastián Yatra, Lasso y más

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Después de dos años, Cúsica anuncia el cartel para una quinta edición del Cúsica Fest que se celebrará el 4 y 5 de diciembre en la Universidad Simón Bolívar (USB), con más de 40 artistas nacionales e internacionales confirmados.

Desde el Caracas Music Hall, la directiva compartió sus impresiones sobre el lineup y los desafíos para realizar un evento de esta envergadura luego de una edición cancelada. Sin embargo, Cúsica apuesta por la música en Venezuela y cumplió con un cartel que alberga distintos géneros musicales como pop, música urbana, reggae, electrónica y rock alternativo.

“Volver a creer también es parte de la magia. Gracias a todos ustedes por volver a creer en Cúsica”, comentó uno de los directivos.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página web. Cabe destacar que la primera etapa para ambos días ya se encuentra agotada.

Cartel del Cúsica Fest

A diferencia de la edición pasada, Cúsica vuelve con su formato de dos días de festival con una propuesta artística que inicia el viernes 4 de diciembre con Diplo, Lasso, Lagos, Los Amigos Invisibles, Akapellah, Jerry Di, 3 AM, Maye, Laureano Sánchez, Duplat, Solamentedam, Kechu, Just Jorge, MKZ, Capitán Mostacho, Gran Celaje, Dave Ruthwell, Malkoy, Keeym, La Cueva Soundsystem, Michael Lebeast.

Por su parte, la fiesta continúa el sábado 5 con el cantante urbano Sebastián Yatra, Cultura Profética, Yami Safdie, Proyecto Uno, Irepelusa, Cami Da Baby, Solamentedam, Rivas, Chris H, Angelaa, Boca Paila, Valentina Dimas, Valeriano, Haddes, Broz, Andy Daze, De la Trinidad, DJ Ángel Bernal, Blesskod y Arawato.