Cúsica y la Fundación Nuevas Bandas unen fuerzas para la edición de 2026 en Caracas

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La Fundación Nuevas Bandas y Cúsica han formado una alianza sin precedentes para una edición del Festival Nuevas Bandas que regresa a Caracas en 2026, después de dos años consecutivos en la Concha Acústica de Las Delicias en Maracay.

En una rueda de prensa en el Caracas Music Hall, Félix Allueva (Fundación Nuevas Bandas) y Rodolfo Moleiro (Cúsica) compartieron detalles de lo que se viene con esta fusión de dos marcas enfocadas en impulsar la música en Venezuela y exportarla al mundo.

Félix Allueva y Rodolfo Moleiro / Kleimar Reina

La producción del festival estará en manos de Cúsica, con la responsabilidad de continuar el legado de más de tres décadas, expandir el evento en el territorio nacional, impulsar la carrera de nuevas agrupaciones y contar con un despliegue logístico de alto nivel para el correcto desarrollo de un evento musical a escala internacional.

Para los nuevos talentos que deseen postularse, las inscripciones comenzaron este 10 de junio y se extenderán por dos meses a través de la página web de Cúsica.

“Las inscripciones arrancan hoy y es importante que se inscriban lo antes posible para que dé chance de escuchar cada uno de sus proyectos”, indicó Moleiro.

Festival Nuevas Bandas 2026 / Cúsica

Festival Nuevas Bandas 2026

Con el regreso a Caracas del Festival Nuevas Bandas, ciudad donde nació el proyecto, los cinco circuitos regionales —Los Andes (Mérida), Occidente (Barquisimeto, Lara), Oriente (Puerto La Cruz, Anzoátegui), Central (Maracay, Aragua) y Capital (Caracas) estarán fortalecidos. Además, para este año se extenderá un cronograma con cuatro días de actividades.

Cúsica tiene preparado para el ganador:

Presentarse por primera vez en el Cúsica Fest

Asesoría para la realización de un EPK

Sesión fotográfica

Grabaciones en vivo para su media kit

Campaña de prensa y gira de medios

Horas de ensayo en Cúsica Studios

10 mil dólares en productos de Cúsica Records

Desde su primera edición, el evento ha albergado grandes bandas nacional con alcance internacional como Rawayana, La Vida Boheme, Caramelos de Cianuro, Viniloversus, Los Mesoneros y Los Amigos Invisibles, entre muchos otros.

Félix Allueva y Rodolfo Moleiro se comprometieron a develar la fecha, locación y más información del evento en los próximos meses.