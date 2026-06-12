El cantante Beret queda libre con orden de alejamiento por presunta agresión

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El Juzgado de Sevilla ha decretado la libertad provisional para Francisco Javier Álvarez Beret, conocido como Beret, quien fue arrestado como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en la capital andaluza el pasado mes de abril.

Según las investigaciones, la denunciante es una fan mayor de edad con la que el cantante contactó a través de las redes sociales antes de proponerle una cita.

El Juzgado de la Sección de Violencia sobre la Mujer ha impuesto medidas cautelares al artista. Beret tiene la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante. Además, tiene prohibida la salida de España por un período de tres meses.

Silencio de su entorno tras la polémica

La reacción de su equipo de trabajo no se ha hecho esperar, apostando por el hermetismo. Su representante, Andrea Momigliano, evitó dar explicaciones a los medios de comunicación tras ser consultado por El País.

“No vamos a confirmar ni a decir nada sobre esto”, aseveró Momigliano. Asimismo, manifestó su rechazo a lo que considera la “crueldad” de la prensa en cómo trata la noticia del músico.

La detención se produce después de que Beret actuara ante el papa León XIV durante un festival previo a la vigilia en el Estadio Olímpico de Barcelona, un evento masivo que congregó a más de 40 mil asistentes.