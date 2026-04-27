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Beret aterrizará por primera vez en Venezuela con su tour “Lo Bello y lo Roto”

Por

Bárbara Chirino
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 10:21 am

Su próximo show en Caracas, colaboraciones en puerta y hasta elogios a los artistas venezolanos... esto y más conversamos con el español en una amena entrevista

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El cantante español, Beret, llega a Venezuela tras más de 10 años de trayectoria y el clamor de su público que hoy vive la emoción de estar a menos de un mes de disfrutar de temas como “Ojalá”, “Cupido”, “Vuelve” y “Lo Siento”.

En entrevista para Meridiano, el oriundo de Sevilla manifestó su emoción al pisar por primera vez suelo criollo y, admitió tener todas las expectativas altas por el concierto que ofrecerá el próximo 24 de mayo en el Anfiteatro de El Sambil.

¡Dale click a la entrevista y descubre todo lo que nos contó!

 

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