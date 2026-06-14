Elba Escobar y el humorista "Soy Kleii" preparan proyecto juntos

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El éxito del humorista e influencer venezolano Kleiver Fajardo, mejor conocido como Soy Kleii, sigue más grande que nunca. No solo cuenta con popularidad en las redes y presentará tres espectáculos en le Centro Cultura Chacao, sino también trabajará con la respetada actriz Elba Escobar.

Revelación de la noticia

Hispano Medio informó la noticia a través de las redes sociales, con una fotografía de ambos abrazados y trabajando en el proyecto que promete encantar al público.

“Nuestra querida Elba Escobar junto a nuestro querido Soy Kleii trabajando juntos en un maravilloso proyecto”, escribieron sin revelar detalles.

Un momento muy especial para el joven, quien, tras haber conquistado las redes sociales, ahora se da el lujo de trabajar con grandes de la actuación venezolana, tal y como lo hace con sus videos recreando escenas importantes de novelas.

En la fotografía de Elba y Kleiver posaron con una hoja que tenía un mensaje que decía: “El éxito no se discute”, un texto citando al respeto dramaturgo y escritor venezolano José Ignacio Cabrujas.

El público en expectativa

Los comentarios de felicidad no se hicieron esperar para Fajardo, quien en Instagram acumula 1,3 millones de seguidores, que deleita con videos cargados de humor, diversión y un arte de imitación único.

El público quedó a la expectativa de lo que será el proyecto de ambos, fecha de estreno y los canales de difusión.