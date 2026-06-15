Novia de Kylian Mbappé protagoniza vergonzoso momento con el príncipe de Montecarlo

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La actriz Ester Expósito, novia del futbolista Kylian Mbappé, fue una de las grandes protagonistas de la inauguración del Festival de Televisión de Montecarlo 2026, una cita histórica que este año celebra su 65º aniversario y que reúne a figuras más influyentes de la industria audiovisual.

La intérprete llegó al Principado convertida en una de las invitadas más esperadas de la gala. Su presencia no solo generó expectación entre los asistentes y medios internacionales, sino también entre los seguidores de la realeza monegasca.

El momento junto al príncipe de Montecarlo

Todo ocurrió durante el protocolo de saludos con el soberano monegasco. Las cámaras captaron el instante en que Ester Expósito se acercó al príncipe Alberto para recibir su reconocimiento.

Tras intercambiar unas palabras y completar el saludo institucional, la actriz pareció quedarse unos segundos sin saber exactamente cuál era el siguiente paso dentro del protocolo. La breve situación provocó una oleada de comentarios de apoyo resaltando su naturalidad tras lo sucedido.

La situación fue resuelta con una sonrisa por parte de la protagonista de “Élite”, que continuó disfrutando de una noche que terminaría siendo una de las más importantes de su trayectoria reciente.

La Ninfa de Oro para Ester

Más allá del episodio viral, el verdadero motivo de la presencia de Ester Expósito en Montecarlo fue la entrega del International Golden Nymph Award, uno de los reconocimientos más destacados del festival.

El galardón distingue a las figuras emergentes con mayor proyección dentro de la industria audiovisual internacional y supone un nuevo respaldo al crecimiento profesional que la actriz ha experimentado desde que alcanzó notoriedad mundial gracias a “Élite”.

La distinción fue entregada personalmente por el príncipe Alberto de Mónaco, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y que simboliza el momento profesional que atraviesa la española.

Aunque la actriz acaparó las miradas en Montecarlo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida. Kylian Mbappé, actual pareja de la intérprete no pudo acompañarla debido a su concentración con la selección francesa para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos.