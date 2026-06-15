Julián Gil vive momentos de tensión previo al partido entre Brasil y Marruecos

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El actor y presentador argentino, Julián Gil, quien se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca el torneo, vivió una montaña rusa de emociones que incluyó momentos de tensión, celebración y encuentros con algunas de las figuras más importantes del fútbol internacional.

Apasionado del deporte rey desde hace años, Gil ha aprovechado su presencia en el Mundial para compartir con sus seguidores escenas exclusivas desde distintos escenarios del campeonato.

Sin embargo, uno de sus días más intensos ocurrió en las inmediaciones del MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los recintos más importantes del torneo y espacio en el que se jugó el domingo 14 de junio el partido entre Brasil y Marruecos.

Casi le arruinan el sueño a Julián Gil

Antes de encontrarse con los jugadores de la selección brasileña, Julián Gil ya había logrado acercarse al brasilero Dunga y al uruguayo Diego Lugano, dos referentes históricos del fútbol sudamericano de quienes consiguió autógrafos para su ya famosa colección.

Pero la emoción estuvo a punto de verse opacada cuando personal de seguridad del estadio le pidió abandonar el lugar. Según mostró en los videos compartidos en sus redes sociales, inicialmente le indicaron que no podía grabar dentro del recinto.

Mientras él intentaba cumplir con la solicitud, la persona que lo acompañaba continuó registrando la escena. La situación escaló rápidamente cuando uno de los miembros de seguridad le gritó que saliera del lugar.

De acuerdo con el relato de Gil, incluso existió la intención de retirarle el balón que llevaba consigo, una pieza muy especial para él debido a la cantidad de firmas de figuras del fútbol internacional que ya contiene.

Durante algunos minutos, el actor confesó haber sentido preocupación ante la posibilidad de perder el objeto que ha convertido en uno de sus recuerdos más valiosos de la Copa del Mundo.

De los nervios a la celebración

Tras abandonar el área donde se produjo el incidente, el presentador compartió aficionados que reconocieron su presencia y aprovecharon para felicitarlo por su cumpleaños. Asimismo, compartió que celebrar un nuevo año de vida mientras cubre el Mundial representa un privilegio especial,

Gil publicó en su cuenta oficial de Instagram un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes se observa al argentino esperando la llegada de la selección de Brasil a Nueva York con un objetivo muy claro y era sumar nuevas firmas a su balón.

Cuando los futbolistas descendieron de su transporte, Julián no dudó en llamarlos. Para su sorpresa, dos de las principales estrellas de la “Canarinha” respondieron al llamado. Tanto Neymar Jr. como Raphinha se acercaron hasta donde se encontraba el actor para firmar el balón.