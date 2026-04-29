Julián Gil vuelve a lanzar dura advertencia a Marjorie de Sousa sobre su hijo

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La historia entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parece estar lejos de terminar. A casi una década de haber iniciado uno de los pleitos familiares más mediáticos del espectáculo latino, el actor argentino tiró una nueva advertencia relacionada con su hijo Matías.

El tema resurgió luego de recientes declaraciones del actor, quien dejó claro que no piensa abandonar su lucha por mantener un vínculo con el menor, pese a los años de distanciamiento y los procesos legales que han marcado su relación con la actriz venezolana.

Julián Gil asegura que no piensa rendirse

Lejos de bajar el tono, el actor reiteró que seguirá insistiendo para formar parte de la vida de su hijo, con quien ha mantenido una relación prácticamente inexistente debido a la disputa legal y personal con Marjorie de Sousa.

Gil expresó su frustración por la situación y dejó entrever que, aunque el tiempo ha pasado, no considera cerrado el capítulo. Para él, el conflicto no es únicamente legal, sino emocional, al asegurar que ningún padre debería normalizar estar lejos de su hijo.

“Ella ya no hace nada por promover el encuentro. Tengo que esperar a que Mati, por decisión propia, quiera conocerme y ahí estoy”, aseveró el también presentador de televisión.

Sus palabras rápidamente desataron debate en redes sociales, donde usuarios volvieron a dividirse entre quienes respaldan su insistencia y quienes consideran que la exposición mediática del caso debería terminar.

El conflicto con Marjorie de Sousa

La relación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa terminó en 2017, poco después del nacimiento de Matías. Lo que comenzó como una separación complicada evolucionó hacia una larga batalla judicial por manutención, patria potestad y convivencia.

Con el paso de los años, ambos actores han ofrecido distintas versiones sobre el conflicto, alimentando uno de los dramas familiares más seguidos en la industria del entretenimiento hispano.

Mientras Marjorie de Sousa ha mantenido una postura más reservada públicamente en etapas recientes, Julián Gil continúa utilizando entrevistas y apariciones mediáticas para visibilizar su postura.