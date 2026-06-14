Mundial 2026: Brasil y Marruecos igualan en el debut

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Uno de los desafíos más esperados de la fase de grupos, era el de Brasil y Marruecos, dos equipos que lucharán por la cima debido a que tienen mucha paridad y eso quedó en evidencia en el estreno de ambos con un empate 1-1.

En primera instancia, el dominio lo tuvo la oncena marroquí, siendo los dueños del balón y atacando de forma constante, hasta que Ismael Saibari logró una gran definición por encima del portero tras una gran asistencia de Brahim Díaz en el minuto 21.

Pero los amazónicos reaccionaron rápidamente y tras una jugada magistral de Vinicius Jr., en la que regateó desde la raya de fondo hasta conseguir el perfil para realizar un disparon a la esquina contraria del guardameta, colocando el empate en el electrónico al minuto 32.

En el complemento, ambos tuvieron la oportunidad de adelantarse, pero no la supieron aprovechar y quedaron igualados en el primer choque del evento internacional.

Con este resultado, estas dos oncenas quedarán igualadas en la segunda posición del grupo C, detrás de Escocia y por delante de Haití.