Mundial 2026: Inglaterra sufre robo de utilería en Estados Unidos y peligra su debut

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La Selección de Inglaterra enfrenta una crisis logística inesperada en plena preparación para su debut en el Mundial. Durante el traslado de la delegación desde el estado de Florida hacia Kansas City, delincuentes interceptaron el cargamento que transportaba el equipo de entrenamiento del conjunto británico. El incidente deja al cuerpo técnico sin las herramientas esenciales para las sesiones previas al partido inicial.

Pérdida total de material deportivo en Kansas City

El robo ocurrió en el trayecto terrestre entre ambas sedes norteamericanas. Según reportes del entorno de la federación, el cargamento robado incluye indumentaria oficial, balones, sistemas de tecnología de rendimiento y elementos de kinesiología indispensables para la recuperación física de los futbolistas.

Las autoridades locales iniciaron una investigación de urgencia para rastrear los camiones de mudanza, pero hasta el momento no hay detenidos ni indicios del paradero de los objetos. Este contratiempo rompe la planificación estricta que el seleccionador inglés había diseñado para la adaptación al clima y al terreno de juego de la nueva sede.

Trabajo a contrarreloj para reponer la indumentaria

La federación inglesa activó un plan de contingencia junto a su patrocinador deportivo principal para enviar un cargamento de emergencia desde sus almacenes centrales. La prioridad absoluta es conseguir que las camisetas de entrenamiento y los zapatos con los tacos adecuados para la superficie del estadio lleguen antes de la última práctica formal.

El debut contra Croacia bajo máxima presión

Este suceso altera de forma directa el estreno de Inglaterra en el torneo, donde debe medir fuerzas contra la Selección de Croacia. El partido, catalogado como el más exigente de la fase de grupos, requiere una preparación táctica óptima que hoy se encuentra suspendida por la falta de insumos.