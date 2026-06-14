Ricky Martin hizo enojar a la FIFA durante el Mundial 98: "Se molestaron mucho"

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Con la fiebre del Mundial 2026 que se juega simultáneamente en México, Canadá y Estados Unidos, son muchos los artistas que han recordado cómo fue trabajar con la FIFA. Uno de ellos el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien interpretó “La copa de la vida” en 1998.

En una reciente entrevista el intérprete de 54 años habló de cómo hizo molestar a la FIFA por adelantarse en dar la noticia de que estaría en el Mundial, que se celebró en Francia.

El relato de Ricky Martin

El tema encantó al público de todo mundo, convirtiéndose en un himno que aún se mantiene en la memoria de los apasionados del fútbol y en los seguidores del boricua.

Ricky contó que junto a su equipo se adelantó en contar al mundo que sería el encargado de cantar en la final de la justa deportiva. Una revelación que molesto a la organización, quienes son los encargados de notificar todas las actividades oficiales de los espectáculos.

“Ellos estaban muy molestos, ellos me llamaron para informarme que no iba a estar en la final. Nosotros nos queríamos morir, ya todo esta preparado y todo el mundo pensaba que yo cantaría. Me estaba muriendo, fueron dos semanas horribles”, comentó en la conversación con Telemundo.

La FIFA lo llamó de nuevo

Sin embargo, dos semanas antes de la final deportiva, Ricky fue llamado por la FIFA para comunicarle que estaría en el campo de juego para cantar el hit que lo catapultó y marcó un histórico momento para su carrera.

“No me dieron escenario, simplemente me tocó cantar en el campo del estadio. Realmente no me importó, un buen gallo canta en cualquier gallera”, contó.

Dicho mundial fue una ventana para que el boricua mostrara al mundo la música latina y ampliar su audiencia.

Tras el éxito, Ricky fue convocado en 1999 para cantar el popular tema en los premios Grammy, un momento increíble en su carrera musical.