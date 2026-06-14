Mundial 2026: Venezuela debuta en la cita en medio de una sorpresa

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La Copa del Mundo sigue su marcha regalando grandes emociones en la cancha, pero también destacadas actuaciones en el plano arbitral. El silbante venezolano Jesús Valenzuela volvió a dejar en alto el nombre del arbitraje sudamericano tras firmar una presentación impecable en el compromiso donde la selección de Australia se impuso 2-0 ante su similar de Turquía.

En un torneo de máxima presión internacional donde cada decisión es mirada con lupa por el VAR y la opinión pública, el colegiado criollo demostró por qué es considerado uno de los principales referentes del arbitraje en el continente americano.

Un partido correcto y libre de polémicas para el principal venezolano

El choque entre australianos y turcos, vital para las aspiraciones de ambos conjuntos en la cita mundialista, se preveía de alta intensidad física. Sin embargo, la autoridad y el criterio de Jesús Valenzuela permitieron que el juego fluyera de manera natural, sin dar espacio a polémicas, reclamos airados ni altercados entre los futbolistas.

Con una conducción sobria, Valenzuela y su cuerpo arbitral mantuvieron el control del compromiso desde el pitazo inicial, asegurando que el protagonismo se mantuviera estrictamente en lo futbolístico, donde los "Socceroos" terminaron llevándose los tres puntos con un sólido marcador de 2 goles por 0.

Las estadísticas del arbitraje de Jesús Valenzuela

El balance del encuentro refleja un manejo quirúrgico de las acciones por parte del réferi venezolano, quien intervino únicamente cuando el desarrollo del juego lo requería.

Renglón Estadístico Australia Turquía Total del Partido Faltas Sancionadas 11 4 15 Tarjetas Amarillas 0 1 1 (Yunus Akgün) Fuera de Juego 1 2 3

En total, Valenzuela sentenció apenas 15 faltas a lo largo de los 90 minutos, una cifra notablemente baja para la exigencia de un torneo de esta magnitud. El cuadro de Australia cometió 11 infracciones, mientras que el ordenado bloque de Turquía solo incurrió en 4 faltas.

En cuanto al uso de las tarjetas, el principal venezolano manejó el encuentro con mucha fluidez y solo amonestó con cartulina amarilla al jugador turco Yunus Akgün, manteniendo el juego limpio en el terreno de juego. Asimismo, las líneas estuvieron atentas para castigar 3 fueras de juego en todo el partido (2 para los europeos y 1 para los de Oceanía).

Esta actuación ratifica el gran momento profesional de Jesús Valenzuela en la élite del fútbol mundial. El colegiado, que ya cuenta con un rodaje importante en las Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y torneos de clubes de la Conmebol, sigue sumando bonos ante la comisión de árbitros de la FIFA para recibir designaciones en las fases cruciales del campeonato del mundo.