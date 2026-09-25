Noreh presenta “La Dura”, una mirada fresa y ligera al amor y la conquista

Noreh presenta “La dura”, su nuevo sencillo, una canción que aborda desde la frescura y el humor esos primeros acercamientos entre dos personas, cuando las miradas, las señales y hasta los comentarios de terceros pueden cambiar por completo la percepción de lo que está ocurriendo.

Compuesta por Noreh y producida por IVDA, “La dura” nació de manera espontánea durante una sesión en la que ambos retomaron la dinámica creativa de sus primeros trabajos juntos.

El proceso comenzó entre guitarras, samples y sonidos hasta encontrar una primera melodía que terminó marcando el rumbo de la canción.

Con pocos elementos y una marcada influencia del pop anglo, la producción encuentra en el redoblante uno de sus recursos más característicos, apareciendo entre las palabras casi como una forma de marcar los límites dentro de ese juego de acercamiento y distancia que plantea la historia.

“Creemos deducir los sentimientos de alguien a primera vista o por comentarios de terceros, pero al descubrir que no es así, se siente cierta satisfacción. De eso habla la canción: de cuando te cuentan una versión a medias y respondes: ‘Llegó incompleto ese cuento: yo no te gusto, yo te encanto’”, señala Noreh.